Стало известно о несостоявшемся трансфере бразильского вингера в ЦСКА

Теги цска москваатлетико минейро

Стало известно о несостоявшемся трансфере бразильского вингера в ЦСКАФото: инстаграм Морейры

ЦСКА хотел подписать вингера "Атлетико Минейро" Савио Морейру де Оливейру.

По сведениям Torcedores, "армейцы" готовы были заплатить 10 миллионов евро за выкуп 80% прав на 17-летнего бразильца.

Отмечается, что бразильский клуб согласился на условия, но трансфер не состоялся из-за того, что ЦСКА слишком поздно сделал запрос и клубов не было времени для согласования деталей.

В этом сезоне Морейра принял участие в 5 играх, суммарно проведя на поле 85 минут.

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