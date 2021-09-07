Роналду провел первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "МЮ"
Нападающий Криштиану Роналду начал тренироваться с "Манчестер Юнайтед".
Сегодня, 7 сентября, 36-летний португалец провел первую тренировку с командой после своего возвращения в клуб.
Afternoon, @Cristiano #MUFC pic.twitter.com/oekPRebb4Y— Manchester United (@ManUtd) September 7, 2021
Напомним, что Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии, так как не мог принять участие в следующем матче из-за перебора желтых карточек.
"МЮ" приобрел Роналду у "Ювентуса" минувшим летом за 15 миллионов евро.
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