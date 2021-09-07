Португалия без Роналду разгромила Азербайджан
Фото: твиттер УЕФА
В матче квалификации ЧМ-2022 Португалия разгромила Азербайджан.
Португалия лидирует в своей группе, опережая Сербию на 3 очка.
Азербайджан - Португалия 0:3
Голы: Бернарду Силва, 26 - 0:1, Андре Силва, 31 - 0:2, Диогу Жота, 75 - 0:3
Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).
Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.
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|10
|27
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