Португалия без Роналду разгромила Азербайджан

Фото: твиттер УЕФА

В матче квалификации ЧМ-2022 Португалия разгромила Азербайджан.

Португалия лидирует в своей группе, опережая Сербию на 3 очка.

Азербайджан - Португалия 0:3

Голы: Бернарду Силва, 26 - 0:1, Андре Силва, 31 - 0:2, Диогу Жота, 75 - 0:3

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).

Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

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