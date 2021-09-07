Стал известен капитан сборной России на матч с Мальтой

Теги россиямальтафедор смолов

Стал известен капитан сборной России на матч с МальтойФото: твиттер сборной России

Форвард "Локомотива" Федор Смолов назначен капитаном сборной России на игру квалификации ЧМ-2022 против Мальты.

Отметим, что Смолов стал третьим капитаном сборной при Валерии Карпине. Ранее капитанская повязка доставалась Георгию Джикии и Дмитрию Баринову.

Поединок между Россией и Мальтой начнется в 21:45 (мск).

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