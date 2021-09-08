Гризманн догнал Платини по голам за сборную Франции

Фото: инстаграм Гризманна

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн отметился двумя голами в игре против Финляндии (2:0).

Эти голы стали для Гризманна 40-м и 41-м в составе сборной. По этому показателю он догнал Мишеля Платини.

Лучшими бомбардирами сборной Франции остаются Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (46).

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