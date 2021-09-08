Тренер сборной Аргентины высказался о ситуации с матчем против Бразилии

Фото: инстаграм Лионеля Скалони

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился подробностями скандальной ситуации в игре против Бразилии.

"Без понятия, что будет с игрой против Бразилии. Я говорю о спорте и о том, что произошло. Мы сыграли против Чили в Сантьяго, а сюда приехал Парагвай, сыграл в пузыре и уехал. Протокол, разработанный для квалификации, ясен. Пузырь был гарантирован ФИФА. Это ничего не изменило, кроме того факта, что для той или иной страны предусмотрен карантин.

Я не знаю, были ли сотрудники вооружены. Я не видел. С Неймаром и Тите у нас был дружеский разговор, мы находились в одинаковом положении и не понимали, что происходит. Делегат КОНМЕБОЛ сказал нам покинуть поле, это была не наша инициатива. Тогда мы осознали необычность ситуации.

Мы по-дружески поговорили, между нами всегда были хорошие отношения. Мы всегда со здравомыслием относились друг к другу. Теперь матч пройдет в другом месте. Это не зависит от нас", - приводит слова Скалони Olé.

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