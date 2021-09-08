Куман готов предоставить шанс Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо

Наставник "Барселоны" Рональд Куман продолжает верить в хавбека Филиппе Коутиньо.

Как сообщает As, тренер убедил президента клуба Жоана Лапорту, что Коутиньо сможет вернуть свою лучшую форму и помочь команде в новом сезоне.

Ожидается, что Коутиньо примет участие в игре групповой стадии Лиги Чемпионов против "Баварии", которая пройдет 14 сентября.

Напомним, что из-за травмы Коутиньо не появлялся на поле с 29 декабря 2020 года.

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