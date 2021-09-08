Куман готов предоставить шанс Коутиньо
Фото: инстаграм Коутиньо
Наставник "Барселоны" Рональд Куман продолжает верить в хавбека Филиппе Коутиньо.
Как сообщает As, тренер убедил президента клуба Жоана Лапорту, что Коутиньо сможет вернуть свою лучшую форму и помочь команде в новом сезоне.
Ожидается, что Коутиньо примет участие в игре групповой стадии Лиги Чемпионов против "Баварии", которая пройдет 14 сентября.
Напомним, что из-за травмы Коутиньо не появлялся на поле с 29 декабря 2020 года.
Читайте также: Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении хавбека в АПЛ. | http://soccernews.ru
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|Бетис
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14