"Барселона" определила главные трансферные цели на следующее лето
Фото: инстаграм Даниэля Ольмо
"Барселона" нацелилась на двух футболистов в следующее летнее трансферное окно.
Как сообщает Todofichajes, главными целями каталонского клуба станут хавбек "РБ Лейпцига" Дани Ольмо и нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала.
Напомним, что "Ювентус" не может договориться с игроком о продлении контракта.
Отмечается, что руководство "Барсы" подписывало Серхио Агуэро и Люка де Йонга на краткосрочную перспективу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14