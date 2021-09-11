"Барселона" определила главные трансферные цели на следующее лето

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"Барселона" определила главные трансферные цели на следующее лето Фото: инстаграм Даниэля Ольмо

"Барселона" нацелилась на двух футболистов в следующее летнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, главными целями каталонского клуба станут хавбек "РБ Лейпцига" Дани Ольмо и нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала.

Напомним, что "Ювентус" не может договориться с игроком о продлении контракта.

Отмечается, что руководство "Барсы" подписывало Серхио Агуэро и Люка де Йонга на краткосрочную перспективу.

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