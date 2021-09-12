Экс-игрок "Реала" сделал выбор между Мбаппе и Холандом

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Экс-игрок "Реала" сделал выбор между Мбаппе и ХоландомФото: инстаграм Саморано

Экс-игрок "Реала" Иван Саморано сделал выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

"Мбаппе невероятно хорош. Через пару лет он станет лучшим игроком мира. Сегодня его уже невозможно сдерживать в одиночку. Он в таких ситуациях не ошибается. Он не центральный форвард, он играет по всему фронту атаки. Он может играть и в центре, но на флангах передвигается очень здорово. Большинство его голов - в результате смещения с флангов.

Он не только забивает, но и отдает много голевых передач. Он не умеет таранить так, как лучшие центрфорварды, однако в своей лучшей форме он является одним из самых совершенных нападающих мира.

Кого бы я купил из пары Мбаппе - Холанд? Мбаппе, исходя из того, что я сказал ранее, и моего представления о футболе. Холанда можно использовать в определенной системе игры, в такой, где у него есть возможность использовать разницу в физической мощи.

А Мбаппе универсален, он подойдет любому тренеру мира, так как он намного более разносторонний футболист", - приводит слова Саморано AS.

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