Экс-игрок "Реала" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
Фото: инстаграм Саморано
Экс-игрок "Реала" Иван Саморано сделал выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.
"Мбаппе невероятно хорош. Через пару лет он станет лучшим игроком мира. Сегодня его уже невозможно сдерживать в одиночку. Он в таких ситуациях не ошибается. Он не центральный форвард, он играет по всему фронту атаки. Он может играть и в центре, но на флангах передвигается очень здорово. Большинство его голов - в результате смещения с флангов.
Он не только забивает, но и отдает много голевых передач. Он не умеет таранить так, как лучшие центрфорварды, однако в своей лучшей форме он является одним из самых совершенных нападающих мира.
Кого бы я купил из пары Мбаппе - Холанд? Мбаппе, исходя из того, что я сказал ранее, и моего представления о футболе. Холанда можно использовать в определенной системе игры, в такой, где у него есть возможность использовать разницу в физической мощи.
А Мбаппе универсален, он подойдет любому тренеру мира, так как он намного более разносторонний футболист", - приводит слова Саморано AS.
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|Команда
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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