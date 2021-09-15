Радимов отреагировал на поражение "Спартака" от "Легии"

Фото: инстаграм Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" (0:1) в матче Лиги Европы.

"Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать. Но мне искренне жаль людей, которые болеют за "Спартак". В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо.

А без сильного Мяса чемпионат менее интересен. Все знают , что нужно поменять. Дай бог чтобы перемены произошли у вас", - написал Радимов в твиттере.

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