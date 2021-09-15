"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой

Фото: инстаграм Пауло Дибалы

"Ювентус" продолжает работать над продлением контракта с форвардом Пауло Дибалой.

Как сообщает журналист Руди Галетти, стороны согласовали сроки нового соглашения и зарплату. В ближайшее время обсудят бонусы.

Напомним, что контракт Дибалы с клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Дибалы два гола и один ассист в 3 матчах.

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