"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой

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"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой Фото: инстаграм Пауло Дибалы

"Ювентус" продолжает работать над продлением контракта с форвардом Пауло Дибалой.

Как сообщает журналист Руди Галетти, стороны согласовали сроки нового соглашения и зарплату. В ближайшее время обсудят бонусы.

Напомним, что контракт Дибалы с клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Дибалы два гола и один ассист в 3 матчах.

Читайте также: Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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