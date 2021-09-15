Бруну Фернандеш определился со своим будущим

Фото: инстаграм Фернандеша

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш готов продлить контракт с клубом.

По сведениям The Times, 27-летний португалец продлит контракт с "МЮ" до 2026 года, несмотря на интерес со стороны "Барселоны" и "Реала".

Отмечается, что зарплата футболиста вырастет до 300 тысяч евро в неделю.

Напомним, что действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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