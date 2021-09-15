Mundo Deportivo: У руководства "Барселоны" в приоритете финансовые проблемы, а не спортивные результаты
В настоящее время руководство "Барселоны" занимается решением финансовых проблем.
Президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани после вчерашнего поражения от "Баварии" (0:3) в Лиге Чемпионов обсудили ситуацию.
Менеджеры сошлись во мнении, что сейчас главная цель "Барсы" - справиться с финансовыми проблемами. В клубе понимают, что матч с "Баварией" лишь продемонстрировал уровень, на котором сейчас находится команда.
Решением спортивных вопросов руководство "сине-гранатовых" планирует заняться, справившись с финансовым кризисом в клубе, пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14