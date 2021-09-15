Mundo Deportivo: У руководства "Барселоны" в приоритете финансовые проблемы, а не спортивные результаты

Теги барселонажоан лапорта

Mundo Deportivo: У руководства "Барселоны" в приоритете финансовые проблемы, а не спортивные результаты Фото твиттер Жоана Лапорты

В настоящее время руководство "Барселоны" занимается решением финансовых проблем.

Президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани после вчерашнего поражения от "Баварии" (0:3) в Лиге Чемпионов обсудили ситуацию.

Менеджеры сошлись во мнении, что сейчас главная цель "Барсы" - справиться с финансовыми проблемами. В клубе понимают, что матч с "Баварией" лишь продемонстрировал уровень, на котором сейчас находится команда.

Решением спортивных вопросов руководство "сине-гранатовых" планирует заняться, справившись с финансовым кризисом в клубе, пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Читайте также: Будущее Кумана в "Барселоне" находится под вопросом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" вырвал победу над "Интером"

"Реал" вырвал победу над "Интером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов