Mundo Deportivo: У руководства "Барселоны" в приоритете финансовые проблемы, а не спортивные результаты

Фото твиттер Жоана Лапорты

В настоящее время руководство "Барселоны" занимается решением финансовых проблем.

Президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани после вчерашнего поражения от "Баварии" (0:3) в Лиге Чемпионов обсудили ситуацию.

Менеджеры сошлись во мнении, что сейчас главная цель "Барсы" - справиться с финансовыми проблемами. В клубе понимают, что матч с "Баварией" лишь продемонстрировал уровень, на котором сейчас находится команда.

Решением спортивных вопросов руководство "сине-гранатовых" планирует заняться, справившись с финансовым кризисом в клубе, пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

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