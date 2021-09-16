Хавбек "РБ Лейпциг" повторил достижение Месси в матче с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "РБ Лейпцига"

Хавбек "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку отметился хет-триком в игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (3:6).

Как сообщает OptaJoe, 23-летний француз стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить три гола в ворота "горожан" в Лиге Чемпионов.

Ранее это делал только Лионель Месси в 2016 году (4:0).

Кроме того, Нкунку стал первым игроком "РБ Лейпцига", который забил 3 гола в матче ЛЧ.

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