Хавбек "РБ Лейпциг" повторил достижение Месси в матче с "Манчестер Сити"
Фото: твиттер "РБ Лейпцига"
Хавбек "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку отметился хет-триком в игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (3:6).
Как сообщает OptaJoe, 23-летний француз стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить три гола в ворота "горожан" в Лиге Чемпионов.
Ранее это делал только Лионель Месси в 2016 году (4:0).
Кроме того, Нкунку стал первым игроком "РБ Лейпцига", который забил 3 гола в матче ЛЧ.
Читайте также: "Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами. | http://soccernews.ru
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