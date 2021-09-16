Защитник "Манчестер Сити" Аке посвятил дебютный гол в Лиге Чемпионов отцу, который умер во время матча
Фото: инстаграм Аке
Отец защитника "Манчестер Сити" Натана Аке скончался во время игры Лиги Чемпионов против "РБ Лейпцига" (6:3).
"Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.
Вчера я забил свой дебютный гол в Лиге Чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним.
Возможно, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа", - написал Аке в инстаграме.
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