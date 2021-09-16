Ломовицкий извинился за матч с "Легией"

Фото: инстаграм "Спартака"

Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий принес извинения болельщикам команды за поражение в игре против "Легии" (0:1).

"Хотел бы извиниться за вчерашнюю игру. То время, которое мне вчера дали, я провел ужасно. Я вообще не вошел в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, так как мой футболист забил гол.

Сейчас сложное время для "Спартака". Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции фанатов. Все знают, насколько важным и ответственным был матч против "Легии". Однако результата у нас нет.

Я люблю этот клуб, работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось", - приводит слова Ломовицкого "Чемпионат".

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