Дом футболиста "Челси" ограбили во время игры с "Зенитом"

Теги челсизенит санкт-петербургрис джеймс

Дом футболиста "Челси" ограбили во время игры с "Зенитом"Фото: инстаграм Джеймса

Дом защитника "Челси" Риса Джеймса был ограблен.

Как сообщил игрок, злоумышленники проникли к нему в дом во время игры Лиги Чемпионов против "Зенита" (1:0).

Со слов Джеймса, был похищен сейф, в котором находились медали 21-летнего англичанина за победу в ЛЧ и Суперкубке УЕФА, а также за участие в финале Евро-2020.

Читайте также: Данни остался доволен "Зенитом" в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"

"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов