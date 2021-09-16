Дом футболиста "Челси" ограбили во время игры с "Зенитом"

Фото: инстаграм Джеймса

Дом защитника "Челси" Риса Джеймса был ограблен.

Как сообщил игрок, злоумышленники проникли к нему в дом во время игры Лиги Чемпионов против "Зенита" (1:0).

Со слов Джеймса, был похищен сейф, в котором находились медали 21-летнего англичанина за победу в ЛЧ и Суперкубке УЕФА, а также за участие в финале Евро-2020.

Читайте также: Данни остался доволен "Зенитом" в матче с "Челси". | http://soccernews.ru