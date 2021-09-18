"Манчестер Сити" намерен подписать Фати

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"Манчестер Сити" намерен подписать Фати Фото инстаграм Ансу Фати

"Манчестер Сити" всерьез настроен на трансфер вингера "Барселоны" Ансу Фати.

Как сообщает Sport Illustrated, "горожане" уже контактировали с агентом футболиста касательно возможного перехода.

Напомним, что соглашение игрока с "Барсой" истекает следующим летом, однако и клуб, и Фати заинтересованы в его продлении.

Последний раз Фати появлялся на поле в ноябре 2020 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну а что?Ман Сити играл в финале ЛЧ ,а Барса - нет ... Фатима заслужил играть в НОРМАЛЬНОМ клубе ,а не в шарашкиной конторе , созданной картоном ... Супер!Вискас Эль Барса!

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