"Манчестер Сити" намерен подписать Фати

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"Манчестер Сити" всерьез настроен на трансфер вингера "Барселоны" Ансу Фати.

Как сообщает Sport Illustrated, "горожане" уже контактировали с агентом футболиста касательно возможного перехода.

Напомним, что соглашение игрока с "Барсой" истекает следующим летом, однако и клуб, и Фати заинтересованы в его продлении.

Последний раз Фати появлялся на поле в ноябре 2020 года.

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