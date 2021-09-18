"Ланс" переиграл "Лилль" и вышел на второе место Лиги 1
Фото: твиттер "Ланса"
В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Лилль" проиграл "Лансу".
Благодаря победе "Ланс" вырвался на второе место. "Лилль" идет 13-м.
"Ланс" - "Лилль" 1:0
Гол: Франковски, 74 - 1:0
"Ланс": Лека, Клосс (Мачадо, 85), Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Каюзак, 86), Фофана, Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Саид, 72).
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду (Гудмундссон, 78), Иконе (Языджи, 78), Гомес (Веа, 62), Андре, Шека (Онана, 78), Йылмаз, Дэвид.
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