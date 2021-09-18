Стало известно о неудачной попытке Авена купить "Спартак" у Федуна
Фото: твиттер "Спартака"
Председатель совета директоров "Альфа-Банка" Петр Авен хотел купить "Спартак" у Леонида Федуна.
"Федун хотел продать "Спартак" вместе со стадионом - сразу после строительства. Авен хотел покупать - один или с кем-то. Однако у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом все не так однозначно.
Федун просил - условно - десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион - ок. Но за клуб - рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки.
Мы показали, что она неадекватная, и на этом все завершилось", - сообщил источник, сотрудничавший с Pricewaterhouse.
Напомним, что Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. При нем клуб один раз становился чемпионом России.
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