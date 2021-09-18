"Интер" не испытал проблем в матче с "Болоньей"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Болонью".
Благодаря победе "нерадзурри" вышли на первое место в чемпионате.
"Интер" - "Болонья" 6:1
Голы: Мартинес, 6 - 1:0, Шкриньяр, 30 - 2:0, Барелла, 34 - 3:0, Весино, 54 - 4:0, Джеко, 63 - 5:0, Джеко, 68 - 6:0, Теате, 86 - 6:1
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17