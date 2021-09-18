"Интер" не испытал проблем в матче с "Болоньей"

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"Интер" не испытал проблем в матче с "Болоньей"Фото: твиттер "Интера"

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Болонью".

Благодаря победе "нерадзурри" вышли на первое место в чемпионате.

"Интер" - "Болонья" 6:1

Голы: Мартинес, 6 - 1:0, Шкриньяр, 30 - 2:0, Барелла, 34 - 3:0, Весино, 54 - 4:0, Джеко, 63 - 5:0, Джеко, 68 - 6:0, Теате, 86 - 6:1

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.

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