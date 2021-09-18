В ПСЖ прокомментировали слухи о зарплате Месси

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В ПСЖ прокомментировали слухи о зарплате Месси Фото: инстаграм Лионеля Месси

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на слухи о том, что зарплата Лионеля Месси составляет 30 миллионов евро в год.

"Это полная ложь. Это неуважение, и нам это не понравилось. Это очень далеко от истины с точки зрения сроков контракта (на 3 года) и зарплаты. Есть оговорки о конфиденциальности, однако я могу сказать, что контракт Месси не рассчитан на 3 года", - приводит слова Леонардо Marca.

Напомним, что Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента.

Читайте также: СМИ раскрыли размер зарплаты Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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