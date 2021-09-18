"Кельн" и "РБ Лейпциг" не выявили победителя

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"Кельн" и "РБ Лейпциг" не выявили победителяФото: твиттер "РБ Лейпциг"

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом".

"Кельн" поднялся на шестую позицию, "РБ Лейпциг" - на 13-ю.

"Кельн" - "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Модест, 53 - 1:0, Айдара, 71 - 1:1

"Кельн": Хорн, Шмитц (Озджан, 82), Чихос (Хорхе Мере, 31), Килиан, Хектор, Дуда, Схири, Любичич, Тильманн (Шиндлер, 82), Модест (Андерссон, 68), Ут (Эхизибуэ, 68).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол, Кампль, Нкунку, Ольмо (Форсберг, 57), Айдара (Адамс, 85), Собослаи (Лаймер, 90), Андре Силва (Поульсен, 57).

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