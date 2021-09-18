"Динамо" Киев благодаря пенальти в компенсированное время вырвало победу над "Александрией"

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"Динамо" Киев благодаря пенальти в компенсированное время вырвало победу над "Александрией"Фото: сайт "Динамо"

В рамках 8-го тура УПЛ киевское "Динамо" вырвало победу над "Александрией".

Единственный гол в матче был забит с пенальти на 7-й компенсированной минуте.

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.

"Динамо" Киев - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков (пен), 90+7 - 1:0

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 77), Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), Де Пена (Витиньо, 68), Шкурин (Гармаш, 46).

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков, Калюжный, Дрышлюк (Рыбалка, 70), Ковалец, Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спинелли, 63), Третьяков (Стецьков, 90).

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