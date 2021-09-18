"Дерби Каунти" Руни лишится 12 очков

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"Дерби Каунти" Руни лишится 12 очковФото: сайт EFL

Английская футбольная лига определилась с наказанием для "Дерби Каунти".

Было принято решение снять с клуба 12 очков, как только лига получит официальный документ о введении внешнего управления.

Отмечается, что "Дерби" находится на грани банкротства. Внешнее управление в клубе было введено из-за финансовых проблем, однако это наказуемо регламентом Чемпионшипа.

Напомним, что "Дерби" возглавляет Уэйн Руни. После 7 туров клуб идет на 16-м месте.

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