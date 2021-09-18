Сёмин прокомментировал поражение от "Крыльев Советов"

Фото: инстаграм "Ростова"

Наставник "Ростова" Юрий Семин прокомментировал результат матча с "Крыльями Советов" (2:4).

"В первую очередь, не получили результат. Однако он закономерен, так как в каждом из голов мы допускали элементарные ошибки, за которые "Крылья Советов" нас наказывали. Кто больше ошибается, тот и проигрывает встречу. Мы наделали очень много ошибок.

Соперник хорошо сыграл. Они не отошли от своих принципов, хорошо играли в комбинационный футбол. Для болельщиков, особенно самарских, это был хороший футбол. Однако мы очень разочарованы результатом", - приводит слова Семина "Матч ТВ".

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