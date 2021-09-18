"Аякс" забил 9 голов в чемпионате Нидерландов

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"Аякс" забил 9 голов в чемпионате НидерландовФото: твиттер "Аякса"

В 5-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Камбююр".

Амстердамский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата, опередив ПСВ на одно очко.

"Аякс" - "Камбююр" 9:0

Голы: Тимбер, 16 - 1:0, Бергейс, 19 - 2:0, Мазрауи, 29 - 3:0, Нерес, 38 - 4:0, Тадич, 60 - 5:0, Дарами, 64 - 6:0, Алле, 67 - 7:0, Данило, 76 - 8:0, Нерес, 84 - 9:0.

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