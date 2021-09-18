Месси имеет самый большой рейтинг среди всех футболистов в FIFA 22

Фото: сайт EA Sports

Компания EA Sports представила рейтинг игроков в игре FIFA 22.

Самый большой рейтинг у Лионеля Месси (93). Роберт Левандовски получил рейтинг 92. 91 получили сразу 5 игроков - Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак.

Лидером среди защитников стал Вирджил ван Дейк (89).

Отметим, что выход FIFA 22 ожидается 26 сентября 2021 года.

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