Месси имеет самый большой рейтинг среди всех футболистов в FIFA 22
Фото: сайт EA Sports
Компания EA Sports представила рейтинг игроков в игре FIFA 22.
Самый большой рейтинг у Лионеля Месси (93). Роберт Левандовски получил рейтинг 92. 91 получили сразу 5 игроков - Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак.
Лидером среди защитников стал Вирджил ван Дейк (89).
Отметим, что выход FIFA 22 ожидается 26 сентября 2021 года.
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|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
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|2
|Дания
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|5
|3
|Перу
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|3
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|Хорватия
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|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
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|3
|5
|3
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|3
|3
|4
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|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3