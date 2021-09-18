Селюк отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Захаряну
Фото сайт РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию об интересе "Барселоны" к хавбеку "Динамо" Арсену Захаряну.
"Понял, что без Захаряна "Барселоне" и "Баварию" не пройти, и игру не улучшить. Я не удивлюсь, если Лапорта уже вылетел в Москву. И сейчас оформляет кредит в Банке ВТБ, чтобы приобрести Захаряна и Евгеньева.
Мне вчера звонили, просили, чтобы Яя Туре прокомментировал возможный трансфер Захаряна в "Барселону". Я ответил, что Яя не будет обсуждать этот фэйк. Вы в своем уме: где Захарян и где "Барселона"?! Можно обсуждать переход Захаряна в "Арарат-Армению", но не в "Барселону".
Нобель Арустамян, который запустил эту сенсационную новость про Захаряна и "Барселону", слишком много слушает "Армянское радио". И новости оттуда выдает за инсайды. Однако сейчас Нобель ушел с "Матч ТВ", и не исключено, что станет главным редактором "Армянского радио", - приводит слова Селюка "Советский спорт".
Читайте также: Источник: Захарян откажется от предложения "Барселоны". | http://soccernews.ru
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