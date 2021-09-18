"Алавес" уступил "Осасуне", "Эльче" сыграл вничью с "Леванте"

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"Алавес" уступил "Осасуне", "Эльче" сыграл вничью с "Леванте"Фото: твиттер "Осасуны"

Представляем результаты матчей 5-го тура испанской Ла Лиги.

"Эльче" - "Леванте" 1:1

Голы: Лукас Перес, 33 - 1:0, Моралес, 55 - 1:1

"Эльче": Касилья, Паласиос, Роко (Барраган, 77), Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Моренте (Милья, 61), Гути, Маскарель (Марконе, 86), Лукас Перес (Каррильо, 77), Бенедетто (Пасторе, 61).

"Леванте": Карденас, Постиго (Мустафи, 81), Дуарте, Везу, Сон, Пепелу (Радоя, 70), Мальса (Робер, 81), Мартинес, Клерк, Дани Гомес (Кантеро, 70), Моралес (Рохер Марти, 77).


"Алавес" - "Осасуна" 0:2

Голы: Давид Гарсия, 22 - 0:1, Роберто Торрес (пен), 29 - 0:2

"Алавес": Сивера, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (де ла Фуэнте, 77), Мартин (Пельистри, 46), Пина (Лум, 46), Мойя (Ману Гарсия, 64), Хоселу, Силла (Гвидетти, 64), Риоха.

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац (Грау, 88), Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 71), Роберто Торрес (Мартинес, 82), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 88), Кике Гарсия (Чими Авила, 82).   

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