"Алавес" уступил "Осасуне", "Эльче" сыграл вничью с "Леванте"
Фото: твиттер "Осасуны"
Представляем результаты матчей 5-го тура испанской Ла Лиги.
"Эльче" - "Леванте" 1:1
Голы: Лукас Перес, 33 - 1:0, Моралес, 55 - 1:1
"Эльче": Касилья, Паласиос, Роко (Барраган, 77), Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Моренте (Милья, 61), Гути, Маскарель (Марконе, 86), Лукас Перес (Каррильо, 77), Бенедетто (Пасторе, 61).
"Леванте": Карденас, Постиго (Мустафи, 81), Дуарте, Везу, Сон, Пепелу (Радоя, 70), Мальса (Робер, 81), Мартинес, Клерк, Дани Гомес (Кантеро, 70), Моралес (Рохер Марти, 77).
"Алавес" - "Осасуна" 0:2
Голы: Давид Гарсия, 22 - 0:1, Роберто Торрес (пен), 29 - 0:2
"Алавес": Сивера, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (де ла Фуэнте, 77), Мартин (Пельистри, 46), Пина (Лум, 46), Мойя (Ману Гарсия, 64), Хоселу, Силла (Гвидетти, 64), Риоха.
"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац (Грау, 88), Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 71), Роберто Торрес (Мартинес, 82), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 88), Кике Гарсия (Чими Авила, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14