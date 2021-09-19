Три топ-клуба АПЛ поборются за Беллингема
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может вернуться в Англию.
По сведениям ESPN, в трансфере 18-летнего англичанина заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Беллингема два гола и три ассиста в 7 играх.
Читайте также: Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 сентября
-
Три топ-клуба АПЛ поборются за Беллингема
-
Скаут Серии А высказался о будущем Кокорина
-
"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1
-
"Алавес" уступил "Осасуне", "Эльче" сыграл вничью с "Леванте"
-
"Аталанта" Миранчука скромно победила "Салернитану"
-
Селюк отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Захаряну
-
1
Месси имеет самый большой рейтинг среди всех футболистов в FIFA 22
-
"Аякс" забил 9 голов в чемпионате Нидерландов
-
Сёмин прокомментировал поражение от "Крыльев Советов"
-
Мбаппе не поможет ПСЖ в матче с "Лионом"
-
"Дерби Каунти" Руни лишится 12 очков
-
"Динамо" Киев благодаря пенальти в компенсированное время вырвало победу над "Александрией"
-
"Кельн" и "РБ Лейпциг" не выявили победителя
-
"Астон Вилла" разгромила "Эвертон" в матче АПЛ
-
В ПСЖ прокомментировали слухи о зарплате Месси
-
"Краснодар" добыл выездную победу над "Ахматом"
-
"Интер" не испытал проблем в матче с "Болоньей"
-
Стало известно о неудачной попытке Авена купить "Спартак" у Федуна
-
"Ланс" переиграл "Лилль" и вышел на второе место Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18