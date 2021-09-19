Три топ-клуба АПЛ поборются за Беллингема

Фото твиттер Джуда Беллингема

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может вернуться в Англию.

По сведениям ESPN, в трансфере 18-летнего англичанина заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Беллингема два гола и три ассиста в 7 играх.

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