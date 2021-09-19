Карпин не отрицает наличие конфликта с Дзюбой
Фото: инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о своих отношениях с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Конфликт с Дзюбой есть. Однако это никак не влияет на вызов или невызов игрока. Имеет значение только его форма. Вызову ли я его, если он наберет хорошую форму? Безусловно", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 7 игр, в которых отметился тремя ассистами.
Напомним, что в октябре сборная России встретится со Словакией и Словенией.
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