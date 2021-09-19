Депай оценил перспективы "Барселоны"

Фото: инстаграм Депая

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай высказался о перспективах команды.

"Результат против "Баварии" явно неутешительный. Мы должны извлечь уроки из поражения. Нам необходимо быть всем вместе, чтобы переломить ситуацию.

Я твердо верю, что мы найдем способ побороться за все трофеи. Мы "Барса". Впереди много матчей. Я хочу показать свои амбиции на поле. У меня нет конкретной цифры, однако моя задача - забивать и отдавать много передач", - приводит слова голландца AS.

Завтра, 20 сентября, "Барса" примет "Гранаду" в рамках Ла Лиги.

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