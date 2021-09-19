Депай оценил перспективы "Барселоны"
Фото: инстаграм Депая
Форвард "Барселоны" Мемфис Депай высказался о перспективах команды.
"Результат против "Баварии" явно неутешительный. Мы должны извлечь уроки из поражения. Нам необходимо быть всем вместе, чтобы переломить ситуацию.
Я твердо верю, что мы найдем способ побороться за все трофеи. Мы "Барса". Впереди много матчей. Я хочу показать свои амбиции на поле. У меня нет конкретной цифры, однако моя задача - забивать и отдавать много передач", - приводит слова голландца AS.
Завтра, 20 сентября, "Барса" примет "Гранаду" в рамках Ла Лиги.
Читайте также: Это'О сказал, кто будет новым лидером "Барселоны" после ухода Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Принц Камбоджи хочет купить клуб французской Лиги 1
-
Месси выбрал себе жильё в Париже
-
Депай оценил перспективы "Барселоны"
-
Карпин не отрицает наличие конфликта с Дзюбой
-
"Роналду, пожалуйста, можешь остановиться?": Криштиану сделал фото с мальчиком у входа на базу "МЮ"
-
Тухель прокомментировал несостоявшийся переход Кейна в "Манчестер Сити"
-
Гвардиола прокомментировал ничью с "Саутгемптоном"
-
Анчелотти рассказал о травмах Азара и Бэйла
-
Главные новости дня: 18 сентября
-
Три топ-клуба АПЛ поборются за Беллингема
-
Скаут Серии А высказался о будущем Кокорина
-
"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1
-
"Алавес" уступил "Осасуне", "Эльче" сыграл вничью с "Леванте"
-
"Аталанта" Миранчука скромно победила "Салернитану"
-
Селюк отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Захаряну
-
1
Месси имеет самый большой рейтинг среди всех футболистов в FIFA 22
-
"Аякс" забил 9 голов в чемпионате Нидерландов
-
Сёмин прокомментировал поражение от "Крыльев Советов"
-
Мбаппе не поможет ПСЖ в матче с "Лионом"
-
"Дерби Каунти" Руни лишится 12 очков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14