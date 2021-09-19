Месси выбрал себе жильё в Париже

Теги псжлионель месси

Месси выбрал себе жильё в ПарижеФото: инстаграм Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси определился с жильём в Париже.

Как сообщает Daily Star, 34-летний аргентинец остановил свой выбор на роскошном особняке на окраине города, стоимостью 48 миллионов евро.

Отмечается, что на территории особняка есть собственный кинотеатр, бассейн и тренажерный зал.

Напомним, что Месси перебрался в ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента.

Читайте также: СМИ раскрыли размер зарплаты Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин не отрицает наличие конфликта с Дзюбой

Карпин не отрицает наличие конфликта с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов