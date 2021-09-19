Месси выбрал себе жильё в Париже

Фото: инстаграм Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси определился с жильём в Париже.

Как сообщает Daily Star, 34-летний аргентинец остановил свой выбор на роскошном особняке на окраине города, стоимостью 48 миллионов евро.

Отмечается, что на территории особняка есть собственный кинотеатр, бассейн и тренажерный зал.

Напомним, что Месси перебрался в ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента.

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