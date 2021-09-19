Форлан уволен из клуба 2-й лиги Уругвая

Фото: твиттер "Атенаса"

Диего Форлан покинул пост тренера уругвайского "Атенаса".

Форлан возглавлял клуб с марта и был уволен после 12 туров. Его контракт истекал в конце года.

Отметим, что "Атенас" идет на пятом месте во втором уругвайском дивизионе.

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