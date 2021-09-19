"Рома" готовит долгосрочный контракт для Пеллегрини

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"Рома" готовит долгосрочный контракт для Пеллегрини Фото: инстаграм Лоренцо Пеллегрини

"Рома" намерена продлить соглашение с хавбеком Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб готов предложить 25-летнему итальянцу контракт до 2026 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Отмечается, что в новом договоре не будет прописана клаусула футболиста. В действующем контракте сумма отступных составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к Пеллегрини проявляли "Барселона" и "Ливерпуль".

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