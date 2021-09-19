Лаутаро Мартинес согласился продлить контракт с "Интером"

Фото: инстаграм Лаутаро

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес в ближайшее время продлит соглашение с клубом.

По сведениям Sportsmole, 24-летний аргентинец согласился продлить контракт до 2026 года с повышением зарплаты. Действующий контракт рассчитан до 2023 года.

Отмечается, что в новом договоре не будет прописана сумма отступных за футболиста.

Напомним, что ранее интерес к Мартинесу проявляли "Арсенал", "Барселона", "Реал" и "Тоттенхэм".

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