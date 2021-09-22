"Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес"

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"Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес"Фото: сайт "Севильи"

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одержала победу над "Валенсией".

Благодаря победе "Севилья" сместила "Валенсию" с третьего места, при этом у "Севильи" на одну игру меньше.

"Севилья" - "Валенсия" 3:1

Голы: Гомес, 3 - 1:0, Тони Лато (аг), 15 - 2:0, Рафа Мир, 22 - 3:0, Дуро, 31 - 3:1

"Севилья": Буну, Монтьель (Навас, 56), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Фернандо (Гудель, 77), Гомес, Жордан (Ракитич, 56), Ламела, Окампос (Дилэйни, 69), Рафа Мир (Эн-Несири, 56).

"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 46), Тони Лато, Джейсон (Муса, 46), Гильямон, Васс (Куандреди, 67), Гедеш (Маркос Андре, 67), Макси Гомес, Дуро (Вальехо, 80).


"Эспаньол" - "Алавес" 1:0

Гол: де Томас (пен), 54 - 1:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Мелендо, 88), Баре (Давид Лопес, 74), Морланес (Мерида, 66), Меламед (У Лэй, 66), де Томас (Димата, 75), Эмбарба.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Мязга, 86), Лагуардиа, Тачи (де ла Фуэнте, 86), Дуарте, Ману Гарсия (Мойя, 86), Пина (Пельистри, 72), Лум, Риоха, Хоселу, Гвидетти (Силла, 60).

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