"Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес"
Фото: сайт "Севильи"
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одержала победу над "Валенсией".
Благодаря победе "Севилья" сместила "Валенсию" с третьего места, при этом у "Севильи" на одну игру меньше.
"Севилья" - "Валенсия" 3:1
Голы: Гомес, 3 - 1:0, Тони Лато (аг), 15 - 2:0, Рафа Мир, 22 - 3:0, Дуро, 31 - 3:1
"Севилья": Буну, Монтьель (Навас, 56), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Фернандо (Гудель, 77), Гомес, Жордан (Ракитич, 56), Ламела, Окампос (Дилэйни, 69), Рафа Мир (Эн-Несири, 56).
"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 46), Тони Лато, Джейсон (Муса, 46), Гильямон, Васс (Куандреди, 67), Гедеш (Маркос Андре, 67), Макси Гомес, Дуро (Вальехо, 80).
"Эспаньол" - "Алавес" 1:0
Гол: де Томас (пен), 54 - 1:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Мелендо, 88), Баре (Давид Лопес, 74), Морланес (Мерида, 66), Меламед (У Лэй, 66), де Томас (Димата, 75), Эмбарба.
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Мязга, 86), Лагуардиа, Тачи (де ла Фуэнте, 86), Дуарте, Ману Гарсия (Мойя, 86), Пина (Пельистри, 72), Лум, Риоха, Хоселу, Гвидетти (Силла, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14