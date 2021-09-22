Мама Роналду: "Без футбола Криштиану был никем"

Фото: инстаграм Роналду

Долореш Авейру, мама Криштиану Роналду, вспомнила о переходе сына в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.

"После игры против "Манчестер Юнайтед" он сказал: "Они заинтересованы во мне". Я ответила: "Что? Ты уедешь в столь юном возрасте?" Криштиану сказал мне: "Мама, не отрубай мне крылья". Он всегда был таким.

Без футбола Криштиану был никем, он стал бы каменщиком. Если бы не то решение, он никогда не стал бы лучшим в мире", - приводит слова Долореш Tuttosport.

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