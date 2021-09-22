Стало известно о планах АПЛ по приостановке турнира на время ЧМ-2022

Руководство АПЛ приняло решение о приостановке турнира на время ЧМ-2022.

Как сообщает Sky Sports, сезон АПЛ 2022-23 уйдет на паузу 13 ноября - за восемь дней до старта мундиаля в Катаре. Возобновление чемпионата Англии запланировано на 26 декабря, то есть через восемь дней после финала катарского чемпионата мира.

Кроме того, из-за ЧМ-2022 сезон АПЛ 2022/23 стартует раньше обычного - 6 августа. Финал Кубка Англии 2022/23 будет проведен в июне.

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