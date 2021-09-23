Агент защитника "Вольфсбурга" отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Фото: инстаграм Мбабу

Гильермо Афонсо, агент защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу, отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Спартак".

"Мы никогда не предлагали Кевина, несколько посредников связывались с нами по этому вопросу", - приводит слова агента Sport24.

26-летний швейцарец выступает за "Вольфсбург" с 2019 года. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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