Урунов не сыграет против "Спартака"

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Хавбек "Уфы" Остон Урунов пропустит игру 9-го тура РПЛ против "Спартака".

Как сообщает Sport24, 20-летний игрок не сыграет из-за ушиба пальца. На данный момент Урунов занимается индивидуально. Ожидается, что он вернется в строй после паузы на игры сборных.

Напомним, что "Уфа" арендовала Урунова у "Спартака" минувшим летом.

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