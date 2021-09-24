"Атлетико" намерен продать Лоди и уже нашел ему замену

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"Атлетико" намерен продать Лоди и уже нашел ему замену Фото: инстаграм Госенса

Защитник "Атлетико" Ренан Лоди близок к уходу из клуба.

Как сообщает Todofichajes, 23-летний бразилец не входит в планы тренера команды Диего Симеоне и может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Ему на замену "Атлетико" хочет подписать Робина Госенса из "Аталанты". Клуб из Бергамо оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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