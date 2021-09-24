Успехи "Реала" и "Атлетико", осечка "Барселоны": все результаты 6-го тура Ла Лиги

Представляем результаты матчей 6-го тура испанской Ла Лиги.

Из основных событий тура стоит отметить крупную победу "Реала" над "Мальоркой", которая вывела мадридский клуб на вершину турнирной таблицы, а также очередную потерю очков "Барселоны".

"Кадис" - "Барселона" 0:0

"Реал" Мадрид - "Мальорка" 6:1

Голы: Бензема, 3 - 1:0, Асенсио, 24 - 2:0, Ли Кан Ин, 25 - 2:1, Асенсио, 29 - 3:1, Асенсио, 55 - 4:1, Бензема, 78 - 5:1, Иско, 84 - 6:1

"Вильярреал" - "Эльче" 4:1

Голы: Пино, 5 - 1:0, Мохика, 19 - 1:1, Тригерос, 39 - 2:1, Данджума, 60 - 3:1, Альберто Морено, 90 - 4:1

"Гранада" - "Реал Сосьедад" 2:3

Голы: Херман Санчес, 9 - 1:0, Элустондо, 52 - 1:1, Мерино, 60 - 1:2, Милья (пен), 70 - 2:2, Элустондо, 82 - 2:3

"Осасуна" - "Бетис" 1:3

Голы: Эрмосо, 21 - 0:1, Кике Гарсия, 39 - 1:1, Хуанми, 80 - 1:2, Виллиан Жозе, 90 - 1:3

"Хетафе" – "Атлетико" 1:2

Голы: Митрович, 45 - 1:0, Суарес, 78 - 1:1, Суарес, 90+1 - 1:2

"Атлетик" Бильбао – "Райо Вальекано" Мадрид 1:2

Голы: Гарсия, 5 - 0:1, Сисс, 33 (автогол) - 1:1, Фалькао, 90+6 - 1:2

"Севилья" - "Валенсия" 3:1

Голы: Гомес, 3 - 1:0, Тони Лато (аг), 15 - 2:0, Рафа Мир, 22 - 3:0, Дуро, 31 - 3:1

"Эспаньол" - "Алавес" 1:0

Гол: де Томас (пен), 54 - 1:0

"Леванте" - "Сельта" 0:2

Голы: Яго Аспас, 66 - 0:1, Мендес, 85 - 0:2

Турнирное положение: "Реал" (16), "Атлетико" (14), "Реал Сосьедад" (13), "Севилья" (11), "Валенсия" (10), "Райо Вальекано" (10), "Барселона" (9), "Бетис" (9), "Атлетик" (9), "Осасуна" (8), "Мальорка" (8), "Вильярреал" (7), "Эспаньол" (6), "Кадис" (6), "Эльче" (6), "Леванте" (4), "Сельта" (4), "Гранада" (3), "Хетафе" (0), "Алавес" (0).

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