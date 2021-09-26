Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем

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Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем Фото: инстаграм Роналду

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался о возвращении Криштиану Роналду в клуб.

Напомним, что в первом матче португалец оформил дубль в игре с "Ньюкаслом".

"Фантастика. Он был как Цезарь, въезжающий в Рим после триумфа: пришел, увидел, победил. Это была фантастика. Для любого болельщика "МЮ" - а их там был добрый миллион, учитывая толпы на улице", - приводит слова Фергюсона сайт "МЮ".

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Роналду и не на такое способен!Особенно , когда его замотивировать ... GGMU!

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