Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем

Фото: инстаграм Роналду

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался о возвращении Криштиану Роналду в клуб.

Напомним, что в первом матче португалец оформил дубль в игре с "Ньюкаслом".

"Фантастика. Он был как Цезарь, въезжающий в Рим после триумфа: пришел, увидел, победил. Это была фантастика. Для любого болельщика "МЮ" - а их там был добрый миллион, учитывая толпы на улице", - приводит слова Фергюсона сайт "МЮ".

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