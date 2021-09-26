Футболисты "Динамо" пели и танцевали в раздевалке после победы над "Рубином"

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Футболисты "Динамо" пели и танцевали в раздевалке после победы над "Рубином"Фото: твиттер "Динамо"

Футболисты "Динамо" бурно праздновали победу над "Рубином" (2:0) в 9-м туре РПЛ.

Московский клуб выложил в своем твиттере видео из раздевалки, где игроки пели Bella Ciao и танцевали.

Стоит отметить, что "Динамо" обыграло "Рубин" на своем поле впервые с 2012 года.

Читайте также: "Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
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