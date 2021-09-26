"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона

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"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби северного ЛондонаФото: твиттер "Арсенала"

В рамках 6-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Тоттенхэмом".

Благодаря победе "канониры" догнали "шпор" по очкам. "Арсенал" идет на десятом месте, "Тоттенхэм" - на 11-м.

"Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1

Голы: Смит-Роу, 12 - 1:0, Обамеянг, 27 - 2:0, Сака, 34 - 3:0, Сон Хын Мин, 79 - 3:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака (Локонга, 82), Парти, Эдегор, Смит-Роу (Нуну Тавареш, 88), Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Обамеянг.

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Эмерсон, 46), Дайер, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Алли (Скипп, 46), Ндомбеле (Хиль, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.  

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