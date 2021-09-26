Голкипер "Астон Виллы" предлагал Бруну Фернандешу уступить пенальти Роналду и станцевал после промаха хавбека "МЮ"

Теги астон вилламанчестер юнайтедбруну фернандешкриштиану роналдуэмилиано мартинес

Голкипер "Астон Виллы" предлагал Бруну Фернандешу уступить пенальти Роналду и станцевал после промаха хавбека "МЮ"Фото: инстаграм Мартинеса

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не смог забить пенальти в компенсированное время игры против "Астон Виллы" (0:1).

Как сообщает Talksport, после назначения пенальти вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес отправился к игрокам "МЮ" и предлагал Бруну уступить право пробить Криштиану Роналду.

Футболисты "МЮ" оттолкнули голкипера, а Фернандеш пробил выше ворот.

После промаха португальца Мартинес повернулся к болельщикам и начал танцевать.

Читайте также: Роналду отреагировал на первое поражение "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио"

"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов