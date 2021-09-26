Голкипер "Астон Виллы" предлагал Бруну Фернандешу уступить пенальти Роналду и станцевал после промаха хавбека "МЮ"

Фото: инстаграм Мартинеса

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не смог забить пенальти в компенсированное время игры против "Астон Виллы" (0:1).

Как сообщает Talksport, после назначения пенальти вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес отправился к игрокам "МЮ" и предлагал Бруну уступить право пробить Криштиану Роналду.

Футболисты "МЮ" оттолкнули голкипера, а Фернандеш пробил выше ворот.

После промаха португальца Мартинес повернулся к болельщикам и начал танцевать.

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