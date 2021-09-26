Галицкий присутствовал на игре "Краснодар" - "Сочи"

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Галицкий присутствовал на игре "Краснодар" - "Сочи"Фото: скриншот трансляции телеканала "Матч Премьер"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий посетил игру против "Сочи" (3:0).

Напомним, что ранее он рассказал о своей болезни, из-за которой не может посещать все домашние игры.

"Краснодар" был основан в 2008 году, а инициатором создания клуба является Галицкий.

В РПЛ команда дебютировала в 2011 году. Лучший результат - третье место.

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