Галицкий присутствовал на игре "Краснодар" - "Сочи"

Фото: скриншот трансляции телеканала "Матч Премьер"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий посетил игру против "Сочи" (3:0).

Напомним, что ранее он рассказал о своей болезни, из-за которой не может посещать все домашние игры.

"Краснодар" был основан в 2008 году, а инициатором создания клуба является Галицкий.

В РПЛ команда дебютировала в 2011 году. Лучший результат - третье место.

Читайте также: Галицкий не отказался от идеи про 11 воспитанников в составе "Краснодара". | http://soccernews.ru