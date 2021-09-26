"На глаза наворачиваются слезы": директор "Боруссии" высказался об игре Санчо за "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедджейдон санчоборуссия дортмундханс-йоахим ватцке

"На глаза наворачиваются слезы": директор "Боруссии" высказался об игре Санчо за "Манчестер Юнайтед" Фото: твиттер "МЮ"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке оценил игру Джейдона Санчо за "Манчестер Юнайтед".

"Я люблю Джейдона Санчо. Когда вижу, как он играет в "Манчестер Юнайтед", на глаза наворачиваются слезы. Мне больно, что ему так мало внимания уделяется.

Я думаю, проблема Санчо в том, что он не входит в сборную Англии", - приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне АПЛ Санчо сыграл за "МЮ" 5 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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